В Венесуэле произошли столкновения оппозиции и полиции из-за гумпомощи

Проправительственные силовики пытаются заблокировать поставку в страну гуманитарной помощи. По данным оппозиции, несколько грузовиков все же смогли проехать.

В Венесуэле в пятницу, 22 февраля, произошли столкновения между оппозицией и силовиками, которые блокируют ввоз гуманитарной помощи в страну, сообщает Euronews.

"Они пытаются помешать нам добраться до нашего места назначения, города Сан-Кристобаль. Но узурпаторы забывают, что эти мужчины в зеленом - тоже люди. Мы будем доставлять еду и лекарства к людям, несмотря ни на что, как сказал наш президент Гуайдо ", - заявил оппозиционер Ричард Бланко.

В оппозиции также сообщили, что некоторые грузовики, которые перевозили помощь, смогли проехать через блокпост.

Как сообщалось, президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался от международной гуманитарной помощи, отрицая экономические проблемы в государстве и обвиняя лидера оппозиции Хуана Гуайдо в попытке госпереворота.

Среди тех, кто вместе с депутатами отправился к границе с Колумбией, был Хуан Гуайдо, который в январе объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Накануне он подписал свой первый указ – о разрешении на доставку в страну гуманитарной помощи. Ее прибытие ожидается 23 февраля.

Мадуро приказал закрыть границу страны с Бразилией, чтобы помешать попытке оппозиционеров ввести оттуда гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что армия Венесуэлы приведена в боевую готовность. Военные перекрыли границы с островными автономиями.

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