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IKEA создала лодки для очистки рек

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Компания создала из детских игрушек для ванны лодку Good Ship с дистанционным управлением.
IKEA разработала дистанционно управляемые лодки для очистки рек
IKEA разработала дистанционно управляемые лодки для очистки рек

Компания IKEA создала из детских игрушек для ванны дистанционно управляемую лодку, предназначенную для очистки водоемов от пластикового мусора. Об этом в пятницу, 22 февраля, пишет Европейская правда со ссылкой на Engadget.

Лодка получила название Good Ship IKEA. Судно с помощью сети способно собирать до 19 кг мусора за один рейс.

В компании считают, что небольшой флот беспилотных лодок может полностью очистить небольшие водоемы от пластикового мусора.

Сейчас две лодки работают в водоеме на востоке Лондона.

После завершения образовательной программы ритейлер на безвозмездной основе передаст несколько десятков устройств организации Hubbub.

Ранее в Словакии на реке Бодрог образовалась огромная пробка из мусора и бытовых отходов.

Экологи заявили о новом загрязнении реки в Житомирской области

 

 

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Теги: река, загрязнение воды, лодка, IKEA
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Источник: korrespondent.net

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