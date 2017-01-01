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В Венесуэле военные открыли огонь по мирным жителям

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Два человека были убиты, еще 22 получили ранения. В свою очередь, местные жители захватили трех солдат.
В Венесуэле военные обстреляли мирных жителей
В Венесуэле военные обстреляли мирных жителей
el-nacional.com

На границе Венесуэлы с Бразилией в пятницу, 22 февраля, произошли столкновения военных и жителей венесуэльского штата Боливар, в ходе которого военные открыли огонь, сообщает издание Nacional.

В ходе перестрелки два человека погибли, еще 22 были ранены. В свою очередь жители захватили трех солдат.

Уточняется, что стрельба произошла в результате действий армии против местных жителей. Военные стали стрелять по собравшимся на улице гражданам.

Ранее сегодня сообщалось, что в Венесуэле произошли столкновения оппозиции и полиции из-за гумпомощи. 

Ранее сообщалось, что армия Венесуэлы приведена в боевую готовность. Военные перекрыли границы с островными автономиями.

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Теги: Венесуэла, стрельба, армия, военные, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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