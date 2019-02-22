Польша готова принять больше военных США – Дуда

На польской территории уже находятся 4,5 тысячи американских военных, но Варшава согласна на дальнейшее увеличение их численности.

Власти Польши ожидают ответа от США по вопросу увеличение военного присутствия американцев на своей территории. Об этом сказал польский президент Анджей Дуда, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 22 февраля.

"Мы рассчитываем, что это присутствие увеличится, но будет ли увеличено количество военнослужащих, либо же количество мест их дислокации… либо количество полигонов, такое решение будет принимать американская сторона", – заявил Дуда на совместной пресс-конференции с президентами Украины Петром Порошенко и Литвы Далей Грибаускайте в польском Люблине.

Дуда подчеркнул, что Польша согласна на присутствие американских войск на своей территории: "Мы ожидаем ответ от Америки, но пока не можем сказать, каким он будет".

Польский лидер отметил, что в настоящее время на территории Польши находятся 4,5 тысячи военных США.

Ранее стало ивестно, что США значительно увеличат число военных в Польше. Об этом заявила американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер. По ее словам, увеличение числа американских военных в Польше не связано с созданием базы США.

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