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Польша готова принять больше военных США – Дуда

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На польской территории уже находятся 4,5 тысячи американских военных, но Варшава согласна на дальнейшее увеличение их численности.
Анджей Дуда рассчитывает на расширение военного присутствия США в Польше
Анджей Дуда рассчитывает на расширение военного присутствия США в Польше

Власти Польши ожидают ответа от США по вопросу увеличение военного присутствия американцев на своей территории. Об этом сказал польский президент Анджей Дуда, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 22 февраля.

"Мы рассчитываем, что это присутствие увеличится, но будет ли увеличено количество военнослужащих, либо же количество мест их дислокации… либо количество полигонов, такое решение будет принимать американская сторона", – заявил Дуда на совместной пресс-конференции с президентами Украины Петром Порошенко и Литвы Далей Грибаускайте в польском Люблине.

Дуда подчеркнул, что Польша согласна на присутствие американских войск на своей территории: "Мы ожидаем ответ от Америки, но пока не можем сказать, каким он будет".

Польский лидер отметил, что в настоящее время на территории Польши находятся 4,5 тысячи военных США.

Ранее стало ивестно, что США значительно увеличат число военных в Польше. Об этом заявила американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер. По ее словам, увеличение числа американских военных в Польше не связано с созданием базы США.

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Теги: Польша, США, военные, Варшава, военнослужащие, военнослужащий США, Анджей Дуда
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    22.02.2019, 21:12
Оценка:  +2
VSHIVANKA
КАКАЯ НЕНАСЫТНАЯ ...)))
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