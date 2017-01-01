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В США хотят запретить Трампу брать деньги на стену из других фондов

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Демократы готовят резолюцию, которая в случае ее принятия, заблокирует президенту возможность брать деньги на строительство стены из других фондов.

Члены демократической партии представили в Палате представителей Конгресса США резолюцию, которая запрещает президенту Дональду Трампу брать Деньги на строительство стены на границе с Мексикой из других фондов. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает The Hill.

Издание утверждает, что резолюцию должны без препятствий принять в Палате представителей (там большинство составляют демократы), а также, скорее всего, она будет одобрена Сенатом, где несколько представителей Республиканской партии выражали свое несогласие с введением режима ЧП.

В то же время, отмечается, что в случае принятия резолюции Трамп наложит на нее вето, а Конгресс не сможет набрать необходимых двух третей голосов для его преодоления.

Как заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, голосование по резолюции состоится во вторник, а затем в течение 18 дней ее должен будет рассмотреть Сенат.

Напомним, на прошлой неделе Трамп подписал документ о режиме ЧП, который позволит ему выделить восемь миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.

Позже 16 штатов США подали иск против Трампа.

 

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Теги: США, конгресс, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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