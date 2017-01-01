Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Судане на год ввели режим ЧП

Комментариев: 0
Лидер Судана заявил, что такие меры нужны для нормализации ситуации в охваченной протестами стране.
В Судане введен режим чрезвычайного положения
В Судане введен режим чрезвычайного положения
АР

Президент Судана Омар аль-Башир распустил правительство и ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на один год, сообщает телеканал Al Jazeera.
 
Такое заявление глава государства сделал 22 февраля на фоне акций протеста, которые продолжаются с декабря прошлого года. Изначально протесты возникли на севере страны из-за резко возросших цен на хлеб, однако позже митингующие стали требовать прекращения правления аль-Башира.
 
Аль-Башир – самый долгоправящий государственный лидер Африки, он занимает пост президента Судана с октября 1993 года, на последних выборах главы государства, которые прошли в 2010 году, он набрал 68,24% голосов.
 
Напомним, ранее в Судане власти заблокировали населению доступ к основным социальным сетям, чтобы остановить распространение протестов по стране. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: протесты, ЧП, Судан, чрезвычайное положение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь