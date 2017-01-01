В Судане на год ввели режим ЧП

Лидер Судана заявил, что такие меры нужны для нормализации ситуации в охваченной протестами стране.



Президент Судана Омар аль-Башир распустил правительство и ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на один год, сообщает телеканал

Президент Судана Омар аль-Башир распустил правительство и ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на один год, сообщает телеканал Al Jazeera



Такое заявление глава государства сделал 22 февраля на фоне акций протеста, которые продолжаются с декабря прошлого года . Изначально протесты возникли на севере страны из-за резко возросших цен на хлеб, однако позже митингующие стали требовать прекращения правления аль-Башира.

Аль-Башир – самый долгоправящий государственный лидер Африки, он занимает пост президента Судана с октября 1993 года, на последних выборах главы государства, которые прошли в 2010 году, он набрал 68,24% голосов.



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