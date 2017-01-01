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Трамп выбрал кандидатуру на должность постпреда США при ООН

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Президент США Дональд Трамп считает, что этот пост должна занять посол США в Канаде Келли Крафт.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп


Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру на должность постоянного представителя США в ООН, передает Reuters.

По словам лидера США, он считает, что этот пост должна занять Келли Крафт.

Келли Крафт является дипломатом, а также послом Соединенных Штатов в Канаде.

Напомним, ранее пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт сняла свою кандидатуру с выдвижения на должность постпреда США при ООН.

С 1 января интересы США при ООН временно представляет Джонатан Коэн. Он заменил на посту Никки Хейли.

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Теги: США, ООН, кандидат, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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