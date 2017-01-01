США и Китай договорились о валютном регулировании

На торговых переговорах Вашингтону и Пекину, состоявшихся в США, удалось достичь прогресса.



США и Китай пришли к соглашению о стабилизации курса юаня, сообщил глава Минфина США Стивен Мнучин, передает Bloomberg

Такое заявление он сделал во время переговоров с вице-премьером Китая Лю Хэ в Вашингтоне 22 февраля. Глава Минфина США не уточнил деталей соглашения.



Ранее Вашингтон попросил Пекин держать курс юаня стабильным. За 2018 год юань подешевел на 5%. Китай использует искусственное понижение курса своей национальной валюты для снижения эффекта от американских пошлин. Стороны обсуждают данный вопрос несколько месяцев.



Кроме того, Китай согласился закупить у США товаров на сумму порядка 1,2 трлн долларов в рамках переговоров о прекращении торгового противостояния между странами.



При этом стороны остаются далеки от соглашения по ключевому для США вопросу по интеллектуальной собственности.



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