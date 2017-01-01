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С валюты Казахстана исчезнет русский язык

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На монетах и банкнотах тенге, национальной валюты Казахстана, исчезнут надписи на русском языке.
Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев
Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев
Getty Images

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, согласно которому на казахской валюте больше не будет надписей на русском языке, сообщает пресс-служба главы государства.
 
Теперь на казахской валюте, тенге, будут надписи только на национальном языке. При этом на инвестиционных и коллекционных монетах допускается использование иностранных языков.
Согласно предыдущей концепции дизайна банкнот и монет Казахстана, на них допускались надписи на казахском и русском языках.
 
В Конституции Казахстана закреплено, что русский язык употребляется в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским. Но статус государственного языка в стране имеет только казахский.

Казахский депутат предложил переименовать страну
 
Ранее сообщалось, что Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставку.

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Теги: Русский язык, Казахстан, валюта, Назарбаев
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Источник: korrespondent.net

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