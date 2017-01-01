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Венесуэла закрыла три моста в Колумбию

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Решение объясняется угрозами в адрес суверенитета Венесуэлы со стороны правительства Колумбии.
В Венесуэле проходят протесты
В Венесуэле проходят протесты
euronews.com


Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщил в Twitter о решении властей страны закрыть три моста между Колумбией и Венесуэлой.

По его словам, будут закрыты мосты имени Симона Боливара, Сантандера и мост Уньон. Это решение властей объясняется угрозами в адрес суверенитета страны со стороны колумбийского правительства.

Ранее сообщалось, что глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя президентом страны, покинул венесуэльскую территорию и прибыл в Колумбию.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал закрыть границу страны с Бразилией, чтобы помешать попытке оппозиционеров ввести оттуда гуманитарную помощь.

Армия Венесуэлы приведена в боевую готовность. Военные перекрыли границы с островными автономиями.

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Теги: Колумбия, протесты, мост, Венесуэла
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Источник: korrespondent.net

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