В Британии отменили 400-летнее правило о богослужении

Англиканская церковь отменила правило, действовавшее с 1603 года, и предписывавшее в каждом храме по воскресеньям проводить богослужения.

В Англии церковь отменила 400-летний закон, предписывавший всем церквям проводить богослужение каждое воскресенье. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает BBC.

"Еженедельная воскресная служба больше не будет обязательной для церквей после того, как голосование за отмену 400-летнего закона состоялось в правящем органе Англиканской церкви", - говорится в сообщении.

Генеральный синод проголосовал за прекращение действия закона, который ввели в 1603 году. Он требовал от священников проводить воскресную службу в каждой церкви, которая им предоставлялась.

Епископ Вилесден, который предложил такое изменение, назвал закон "устаревшим".

Ранее в Германии церковь попала под суд за колокола со свастикой.

А в Греции епископа осудили за призыв "наплевать на геев". Суд приговорил его к семимесячному сроку заключения с отсрочкой на три года.

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