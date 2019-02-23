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В Британии отменили 400-летнее правило о богослужении

Комментариев: 1
Англиканская церковь отменила правило, действовавшее с 1603 года, и предписывавшее в каждом храме по воскресеньям проводить богослужения.
Церквям разрешили не отправлять Службы по воскресеньям
Церквям разрешили не отправлять Службы по воскресеньям
Getty

В Англии церковь отменила 400-летний закон, предписывавший всем церквям проводить богослужение каждое воскресенье. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает BBC.

"Еженедельная воскресная служба больше не будет обязательной для церквей после того, как голосование за отмену 400-летнего закона состоялось в правящем органе Англиканской церкви", - говорится в сообщении.

Генеральный синод проголосовал за прекращение действия закона, который ввели в 1603 году. Он требовал от священников проводить воскресную службу в каждой церкви, которая им предоставлялась.

Епископ Вилесден, который предложил такое изменение, назвал закон "устаревшим".

Ранее в Германии церковь попала под суд за колокола со свастикой

А в Греции епископа осудили за призыв  "наплевать на геев". Суд приговорил его к семимесячному сроку заключения с отсрочкой на три года.

 

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Теги: церковь, законы, Англия, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Huilk    23.02.2019, 09:06
Оценка:  -1
Huilk
Теперь в их церквях будет муслиманский шабаш, европиндерасты
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