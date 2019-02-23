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ООН призывает Мадуро не применять оружие против демонстрантов

Комментариев: 4
Генсек ООН встретился с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасом и призвал власти воздержаться от насилия.
Антониу Гутерреш призвал власти Венесуэлы воздержаться от применения силы
Антониу Гутерреш призвал власти Венесуэлы воздержаться от применения силы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро не применять оружие против демонстрантов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Гутерреша.

"Генеральный секретарь настоятельно призвал венесуэльские власти не применять оружие против демонстрантов", - говорится в сообщении.

Антониу Гутерреш в пятницу провел встречу с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса и обсудил с ним ситуацию в стране и регионе.

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"Генеральный секретарь заявил, что ООН будет и впредь действовать в соответствии с гуманитарными принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, работая с венесуэльскими институтами, помогая нуждающимся людям", - отметили в пресс-службе Гутерреша.

Напомним, накануне сообщалось, что в Венесуэле военные открыли огонь по мирным жителям. В результате два человека были убиты, еще 22 получили ранения.

Также вчера в Венесуэле произошли столкновения оппозиции и полиции из-за гумпомощи. 

Ранее в ООН заявляли, что не присоединится ни к одной из групп стран в связи с ситуацией в Венесуэле.

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Теги: ООН, Венесуэла, демонстрации, Мадуро, Николас Мадуро, Антониу Гутерреш
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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    23.02.2019, 11:12
Оценка:  0
Колишній-східняк
Б'юся об заклад, що це ще один Янукович. І скоро він буде все топити в крові.
fitt@r    23.02.2019, 10:39
Оценка:  -1
fitt@r
где-то мы это уже слышали .
Люблю_Украину    23.02.2019, 11:06
Оценка:  -1
Люблю_Украину
ну и что ! все же хорошо закончилось, народ получил независимость ,честные тарифы и жизнь, которой он достоин! Надеюсь и Венесуэле тоже наступит конец счастливый!
VSHIVANKA    23.02.2019, 10:19
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЯНУКОВИЧ ТОЖЕ ПОСЛУШАЛСЯ .....
РЕЗУЛЬТАТ МЫ НАБЛЮДАЕМ ....
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