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США изменили решение по выводу войск из Сирии

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Из двухтысячного военного контингента США в Сирии останутся не 200 военных, как планировалось ранее, а 400.
США решили удвоить количество военных, которые останутся в Сирии
США решили удвоить количество военных, которые останутся в Сирии

Президент США решил удвоить количество солдат, которые останутся в Сирии после выведения основных войск. Таким образом в Сирии останутся 400 американских военнослужащих. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщает DW со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Ранее планировалось, что США оставят в Сирии 200 военнослужащих. По словам представителя Белого дома, военные будут располагаться на базе международной антитеррористической коалиции Эт-Танф неподалеку от границы с Ираком и Иорданией на востоке Сирии.

Это решение США уже приветствовали сирийские курды, которые призвали Вашингтон оставить военных, поскольку опасаются наступления Турции после полного вывода американского контингента.

Напомним, ранее сообщалось, что войска Соединенных Штатов должны полностью покинут Сирию за три месяца.

Вывод американских военнослужащих из Сирии планируется в ближайшие недели, а завершится он к концу апреля. По данным источников, Пентагон рассчитывает, что за это время в Вашингтоне должны окончательно решить вопрос защиты курдов от возможной атаки со стороны Турции.

Напомним, еще в четверг в Белом доме сообщали, что намерены оставить в Сирии около 200 военных. 

Как сообщалось, в декабре 2018 года Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных. Позже он уточнил, что это будет не скоро.

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Теги: США, Сирия, военные, войска
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    23.02.2019, 11:09
Оценка:  0
VSHIVANKA
КТО ЖЕ ИХ ВСЕХ ХОРОНИТЬ ТО БУДЕТ ?
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