Российский Су-27 приблизился на 20 метров к шведскому самолету
Российский истребитель Су-27 приблизился на 20 метров к шведскому разведывательному самолету над Балтийским морем.
Об этом сообщает издание Aftonbladet.
Инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Балтийским морем во вторник.
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Минобороны Швеции опубликовало фотографии, на которых видно, насколько приблизился российский истребитель.
В ведомстве утверждают, что Су-27 пролетел менее чем в 20 метрах от шведского самолета.
“Сначала он пролетел впереди, затем сзади и начал преследование, подойдя очень, очень близко, ближе, чем обычно“ - сказал пилот шведского самолета Андерс Перссон.
Министр обороны Швеции Петер Хультквист раскритиковал действия россиян.
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“Я считаю это неприемлемым, считаю это провокацией. Думаю, это непрофессиональные действия, которые не способствуют безопасной авиации“, - сказал он.
По словам министра, таким образом РФ пытается демонстрировать свое доминирование в регионе, которое Швеция не может принять.
Как сообщалось 22 февраля, в Киев прилетел голливудский самолет-акула.