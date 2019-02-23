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Российский Су-27 приблизился на 20 метров к шведскому самолету

Комментариев: 13
По словам министра, таким образом РФ пытается демонстрировать свое доминирование в регионе, которое Швеция не может принять.
Швеция заявила об "опасном приближении" российского Су-27 к ее самолету
Швеция заявила об "опасном приближении" российского Су-27 к ее самолету
скриншот

Российский истребитель Су-27 приблизился на 20 метров к шведскому разведывательному самолету над Балтийским морем.

Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Балтийским морем во вторник.

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Минобороны Швеции опубликовало фотографии, на которых видно, насколько приблизился российский истребитель.

В ведомстве утверждают, что Су-27 пролетел менее чем в 20 метрах от шведского самолета.

“Сначала он пролетел впереди, затем сзади и начал преследование, подойдя очень, очень близко, ближе, чем обычно“ - сказал пилот шведского самолета Андерс Перссон.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист раскритиковал действия россиян.

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“Я считаю это неприемлемым, считаю это провокацией. Думаю, это непрофессиональные действия, которые не способствуют безопасной авиации“, - сказал он.

По словам министра, таким образом РФ пытается демонстрировать свое доминирование в регионе, которое Швеция не может принять.

Как сообщалось 22 февраля, в Киев прилетел голливудский самолет-акула.

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Теги: Швеция, Россия, граница, самолет
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Комментариев (13)
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Boxerogos    23.02.2019, 12:42
Оценка:  +1
Boxerogos
У России Су-27 хотя бы летают.А у нас что ни полёт,то катастрофа с трупами...
Nesdeshniy    23.02.2019, 12:27
Оценка:  +1
Nesdeshniy
Какой марки самолетов у укрии?
Yaha_27    23.02.2019, 12:04
Оценка:  0
Yaha_27
обезьяны русские, и на кой черт мразотам нужно создавать аварийную ситуацию в воздухе?
Kostos    23.02.2019, 12:00
Оценка:  -2
Kostos
Усе пужаюся руССких самалётав! Патамушта тока руззкие лётчики самые-пресамые смелые, бизстрашные и умные А усе остальные - писюны и тупые! Правда-правда!
Колишній-східняк    23.02.2019, 11:58
Оценка:  -3
Колишній-східняк
что-то напомнило Керченский пролив...
bimba08    23.02.2019, 11:53
Оценка:  -1
bimba08
А потом собьют говносушку и сразу "нож в спину"?
realkarta    23.02.2019, 11:49
Оценка:  -2
realkarta
Ну,Перссон хоть в подгузники наделал или до аэродрома дотерпел???
Kostos    23.02.2019, 11:53
Оценка:  -2
Kostos
А как же! И сразу на земле от испуга усе списались на гражданку! Правда-правда! А realkartowka так же думает или иначе?
Люблю_Украину    23.02.2019, 11:28
Оценка:  -2
Люблю_Украину
весна же скоро вот СУшка и устроил брачный танец, мол разрешите вам-с...
Boxerogos    23.02.2019, 11:25
Оценка:  -1
Boxerogos
Су-27-крупный самолёт.20 метров на фото нет и в помине,метров 50 минимум.
Kostos    23.02.2019, 11:42
Оценка:  -2
Kostos
Конечно! Ты ж, клоун, там с рулеткой на крыле сидел Да, Пердаторр?
Boxerogos    23.02.2019, 12:05
Оценка:  0
Boxerogos
Похоже пердаторр тебя хорошоиэ отпердал,если ты его везде вспоминаешь.Прекращай бухать,бот,и глазомер у тебя начнёт работать.)))))))))
BabaYul    23.02.2019, 12:38
Оценка:  +2
BabaYul
У страха глаза велики. Кстати недавно шведы заявляли, что их истребители станут грозой для "сушек". Видать что-то пошло не так.
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