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В правительстве Британии хотят отставки Мэй в мае - СМИ

Комментариев: 1
По мнению старших министров правительства, дальнейшие переговоры по Brexit могут потерпеть поражения из-за недоверия.
В правительстве Британии называют дату отставки Мэй
В правительстве Британии называют дату отставки Мэй

Старшие министры Кабинета министров Великобритании хотят, чтобы премьер Тереза Мэй ушла в отставку в мае, после завершения первой фазы Brexit. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщило издание The Guardian со ссылкой на высокопоставленные источники.

По мнению министров, новый этап переговоров о выходе Великобритании из ЕС должен вести следующий лидер.

Отмечается, что министры хотят отставки Мэй после завершения первой фазы Brexit, "на пике". В противном случае, переговоры могут потерпеть поражения из-за недоверия.

Сама Мэй хочет остаться на своем посту не только на весь период Brexit, но и после, чтобы сохранить политическое наследие.

Британия запуталась в Brexit. Нового плана нет

 

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Теги: отставка, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    23.02.2019, 11:57
Оценка:  0
Колишній-східняк
отставка Мэй в мае - будет символично
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