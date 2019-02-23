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В Москве горела консерватория имени Чайковского

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Сведения о пострадавших и площадь возгорания выясняется.
В здании расположен факультет симфонического и хорового дирижирования
В здании расположен факультет симфонического и хорового дирижирования
moscow.mchs.ru

В Москве вспыхнул пожар в здании Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

“Пожар произошел в здании консерватории в Среднем Кисловском переулке, дом 4. Открытым пламенем горит третий этаж“, - сообщил собеседник агентства.

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По данным источника, здание находилось на реконструкции. В доме расположен факультет симфонического и хорового дирижирования. Также, в экстренных службах сообщили, что к ликвидации пожара привлекли около 30 пожарных расчетов. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. Сведения о пострадавших и площадь возгорания выясняется.

Как сообщалось, 21 февраля в Киеве горел крупный торговый центр.

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Теги: пожар, Москва, Россия
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Комментариев (1)
bimba08    23.02.2019, 12:06
Оценка:  0
bimba08
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