В Москве горела консерватория имени Чайковского

Сведения о пострадавших и площадь возгорания выясняется.

В здании расположен факультет симфонического и хорового дирижирования moscow.mchs.ru

В Москве вспыхнул пожар в здании Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

“Пожар произошел в здании консерватории в Среднем Кисловском переулке, дом 4. Открытым пламенем горит третий этаж“, - сообщил собеседник агентства.

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По данным источника, здание находилось на реконструкции. В доме расположен факультет симфонического и хорового дирижирования. Также, в экстренных службах сообщили, что к ликвидации пожара привлекли около 30 пожарных расчетов. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. Сведения о пострадавших и площадь возгорания выясняется.

Как сообщалось, 21 февраля в Киеве горел крупный торговый центр.