Стриптизерши поздравили с 23 февраля полицейских и сотрудников парка культуры в РФ

В частности, такой подарок получили мужчины, работающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.

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Полицейских из Октябрьского отдела города Улан-Удэ и сотрудников Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Москве с 23 февраля поздравляли стриптизерши.

Видео эротического танца для бурятских полицейских было опубликовано в сети.

Российские СМИ пишут, что министерство внутренних дел уже начало проверку: “По выявленному в сети интернет видеоматериалу в МВД по Республике Бурятия назначена служебная проверка, в ходе которой будут установлены должностные лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики. По итогам проверки они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности“.

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Где именно сделали видеозапись, не уточняется. Однако местные telegtam-каналы утверждали, что таким образом с 23 февраля своих коллег решили поздравить сотрудники Октябрьского отдела полиции Улан-Удэ, а действо происходит там же, в актовом зале.

На видео можно заметить, что многие “виновники“ торжества смутились, опустили глаза в пол и на полуобнажённую девушку почти не смотрят. Женщины, присутствующие в зале, громко смеются и снимают танец на камеру, изредка комментируя происходящее: “Ох, оживились мальчики!“.

Также ко Дню “защитника Отечества“ мужчины, работающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве, получили аналогичный оригинальный подарок. Соответствующее видео опубликовано в Twitter UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל.

На кадрах видео, которое было опубликовано в Инстаграме одной из работниц парка, запечатлены две обнаженные девушки, которые исполняют недвусмысленные танцы на фоне книжного шкафа.

Без обмана... )) Вообще жесть.. бля_во на расее с каждым днём всё больше и больше. Ну что , когда больше нечего предложить миру - вот и результат! #дно_расеи pic.twitter.com/PDh5Zl7lRr — UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) 23 февраля 2019 г.

Как сообщалось в декабре, Россия показала “самого современного робота“, оказавшегося переодетым танцором.