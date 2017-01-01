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В правительстве Британии требуют отсрочки Brexit

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Трое министров готовы бросить вызов Терезе Мэй и проголосовать за перенос даты выхода из ЕС.
британском правительстве несогласны с жестким Brexit
британском правительстве несогласны с жестким Brexit
AP

В правительстве Великобритании трое министров заявили, что Brexit должен быть отложен, если парламент не проголосует за соглашение с ЕС в ближайшие дни. Об этом в суббоу, 23 февраля, сообщает BBC.

Министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, лорд-канцлер и министр юстиции Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк впервые публично высказались за отсрочку выхода из ЕС.

Они подчеркнули, что время истекает и выразили надежду на прорыв в ближайшие дни.

В случае, если прорыва не произойдет, министры выразили готовность бросить вызов премьеру Терезе Мэй и проголосовать за отсрочку Brexit.

В офисе Мэй заявили, что взгляды министров на жесткий Brexit для остального правительства не были тайной.

"Премьер-министр упорно работает над тем, чтобы мы получили соглашение с ЕС, которое позволит нам выполнить результат референдума" - заявили в правительстве.

Как известно, дедлайн Brexit назначен на 29 марта.

 

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Теги: Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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