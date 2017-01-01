Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гражданам ОАЭ простили почти $100 млн долгов

Комментариев: 0
Власти страны договорились с банками о "долговой амнистии". Жест является частью курса руководства ОАЭ по обеспечению достойной жизни граждан.
Власти ОАЭ решили простить гражданам страны миллионы долгов
Власти ОАЭ решили простить гражданам страны миллионы долгов
Getty Images
 
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в сотрудничестве с 13 банками оказало помощь гражданам страны, которые имели задолженность. Как сообщает Gulfnews, по итогам переговоров с властями банки согласились списать задолженность граждан в размере 361 миллион дирхамов (более 98 миллионов долларов).
 
Председатель Высшего комитета Фонда урегулирования задолженности правительства ОАЭ Джабер Мохаммад Аль-Сувейди объяснил, что данная мера направлена на обеспечение достойного уровня жизни всем гражданам страны.
 
По его словам, прощение долгов должно поддержать максимально возможный уровень социальной стабильности.
 
Аль-Сувейди также указал, что инициатива связана с "годом терпимости" в стране, объявленным президентом ОАЭ и эмиром Абу-Даби Халифой ибн Зайд Аль Нахайяной.
 
Представители банков в свою очередь отметили, что этот шаг нацелен на снижение социального бремени на простых граждан и "продвижение ценностей терпимости".
 
Ранее сообщалось, что в правительстве ОАЭ появится министр по уровню счастья.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: банки, ОАЭ, долги
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь