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Тысячи сербов вышли на акцию против президента

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Демонстранты хотят привлечь внимание к пропаганде, распространяемой сербскими государственными СМИ.
Протесты против президента Вучича в Белграде
Протесты против президента Вучича в Белграде

В столице Сербии прошла двенадцатая по счету еженедельная демонстрация против политики президента Александара Вучича. На этот раз, в субботу, 23 февраля, демонстранты сменили маршрут и решили пройти маршем через туннель Теразие в центре Белграда, который они назвали "туннелем лжи", имея в виду пропаганду, которую, по их мнению, распространяют подчиняющиеся правительству СМИ.

Еженедельные выступления против курса президента Вучича в Белграде и других городах Сербии начались после жестокого избиения оппозиционера Борко Стефановича 23 ноября 2018 года в городе Крушевац на юге Сербии.

Активисты движения гражданского протеста требуют создать в стране условия для свободных и честных выборов и обеспечить независимость СМИ.

Протестующих поддерживают, в частности, члены оппозиционного Альянса за Сербию, который объединяет политические партии широкого спектра, от левых до крайне правых. Однако сами участники движения гражданского протеста не спешат заключать официальный союз с Альянсом.

Активисты обвиняют политиков, многие из которых находились у власти до 2012 года, в том, что они не сумели провести важные реформы, и, таким образом, позволили Вучичу сегодня использовать власть в своих интересах.

Источник: Русская служба DW

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Теги: протесты, фото, Сербия, демонстрации, Александр Вучич
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Progenitor_K    24.02.2019, 02:02
Оценка:  0
Progenitor_K
Союз с альянсом, это и есть альянс, в тоже время альянс имеет значение аналогичное союзу. Довольно забавное словоблудие, как и тот факт, что у демонстрантов часть плакатов написана на латинском алфавите, а другая на кириллическом. И это важно, это полезный опыт перехода на общие символы.
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