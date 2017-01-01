Три грузовика с гумпомощью Венесуэле сгорели

Добровольцы пытались спасти гуманитарный груз, который подожгли венесуэльские силовики.

На границе Венесуэлы и Колумбии сгорели фуры с гуманитарной помощью twitter.com/GMarquis45

На границе Колумбии и Венесуэлы в субботу, 23 февраля, сгорели три грузовика, перевозившие гуманитарную помощь на венесуэльскую территорию. Об этом сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на латиноамериканское телевидение.

Отмечается, что огонь вспыхнул после того, как венесуэльские военные воспользовались слезоточивым газом.

Как сообщил в Twitter журналист Габриэль Бастидас, добровольцы пытались спасти гуманитарный груз, который подожгли венесуэльские силовики в штате Тачира на границе с Колумбией.

"Три грузовика были сожжены на мосту Уренья после того, как они оказались на венесуэльской территории. <...> Добровольцы выстроились в цепь, чтобы спасти помощь". - написал Бастидас.

Как сообщил глава оппозиционной партии Венесуэлы Народная воля Аарон Родригес Моро, в результате столкновений на границе с Колумбией пострадали 40 человек.

По данным НПО Уголовный форум, погибли четыре человека.

Personas, en cadena humana intentan salvar la comida y medicamentos de las gandolas con ayuda humanitaria que se encuentran del lado venezolano, incendiados por efectivos de GNB. Ampl'ia esta informaci'on sintonizando nuestra se~nal por #VIVOplay https://t.co/jS9Ay9jiE7 pic.twitter.com/YDxOusjmow — VIVOplay (@vivoplaynet) 23 февраля 2019 г.

#Ure~na Es realmente admirable la fortaleza de todos quienes participaron para salvar parte de la ayuda humanitaria que iba en los cuatro camiones que quedaron atrapados en el Puente Francisco de Paula Santander, arriesgando sus vidas. #23FAvalanchaHumanitaria pic.twitter.com/E8Qv3Kn6Qs — Yanitza Le'on (@yanileon) 23 февраля 2019 г.

В Белом доме назвали бесчеловечным поджог грузовиков с гумпомощью на границе с Колумбией.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал "страны, которые все еще признают Мадуро обратить внимание на то, что они поддерживают" и что происходит на границе Венесуэлы и Колумбии.

Cмотрите фотогалерею: Три грузовика с гумпомощью Венесуэле сгорели

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне обострения ситуации на границе объявил о разрыве всех отношений с Колумбией.

Ранее он закрыл сухопутную границу с Бразилией чтобы воспрепятсвовать доставке гуманитарной помощи.

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