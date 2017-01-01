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Советник Трампа грозит Венесуэле новыми санкциями

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Джон Болтон поставил ультиматум венесуэльским военным: перейти на сторону оппозиции или столкнуться с изоляцией.
Cоветник президента США по нацбезопасности Джон Болтон
Cоветник президента США по нацбезопасности Джон Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Венесуэла может столкнуться с новыми санкциями, если ее военные не пропустят гуманитарную помощь в страну. Об этом он написал в Twitter.

"У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить мирных жителей и позволить доставку гуманитарную помощь; или же они столкнутся с еще большими санкциями и изоляцией", - подчеркнул Болтон.

К своему твиту он прикрепил ссылку на заметку Reuters, в которой агентство сообщает о том, что Белый дом может объявить о новых санкциях против Каракаса из-за блокирования доставки гуманитарной помощи уже на следующей неделе. 

Ранее сообщалось, что в субботу, 23 февраля, на границе Венесуэлы и Колумбии произошли столкновения во время попытки оппозиции ввезти в страну гуманитарную помощь.

Три грузовика с гуманитарным грузом сгорели.

На фоне обострения ситуации президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве всех отношений с Колумбией.

Напомним, 28 января власти США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, которые затронут ее активы на семь миллиардов долларов.

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Теги: США, Венесуэла, санкции, Болтон, Гуманитарная помощь
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Источник: korrespondent.net

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