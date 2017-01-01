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Глава Колумбии вернул в страну грузовики с помощью

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Иван Дуке распорядился возвратить машины с гумпомощью для Венесуэлы, чтобы защитить грузы и граждан, которые собрались на границе.
Президент Колумбии Иван Дуке
Президент Колумбии Иван Дуке

Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо сообщил в субботу, 23 февраля, что президент Колумбии Иван Дуке отдал приказ о возвращении грузовиков с гуманитарной помощью для Венесуэлы.

"Были приняты меры по прямому указанию президента Дуке. Приоритетом для правительства Колумбии является защита людей в приграничной зоне, и поэтому грузовики возвращаются", - заявил министр.

Он также добавил, что решение было принято "для защиты гуманитарной помощи, которая не была сожжена ранее".

Ранее сообщалось, что во время столкновений на границе Венесуэлы и Колумбии были сожжены три грузовика с гумпомощью. 

По данным МИД Колумбии, пострадали не менее 285 человек. СМИ сообщают о четырех погибших.

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Теги: Колумбия, Венесуэла, грузовик, Гуманитарная помощь
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Источник: korrespondent.net

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