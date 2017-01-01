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Убежища в Колумбии попросили более 60 военных Венесуэлы

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Большинство венесуэльских военных перешло границу в районе моста Симона Боливара, отметили миграционной службе Колумбии.
Венесуэльский военный
Венесуэльский военный

Более 60 венесуэльских военных и представителей Национальной гвардии попросили убежища в Колумбии в субботу, 23 февраля. Об этом сообщил глава колумбийской миграционной службы Кристиан Крюгер.

"К нам уже обратились более 60 человек из Вооруженных сил и Нацгвардии Венесуэлы. Большинство перешло границу в районе моста Симона Боливара", - отметил Крюгер.

По его словам, прошения об убежище венесуэльских военных будут рассмотрены в соответствии со стандартной процедурой.

Ранее лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что противники президента Николаса Мадуро проводят тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности, обещая им амнистию в случае перехода на свою сторону.

Гуаидо призвал армию встать на сторону конституции

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Теги: Колумбия, Венесуэла, военные, убежище, Политическое убежище
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Источник: korrespondent.net

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