В Австралии на фото попала "сексуальная" коала

Животное на снимке вальяжно расположилось на дереве. Непринужденная поза принесла пушистому зверю популярность в соцсетях.

Фотограф из Великобритании Росс Лонг сделал забавный снимок самца коалы во время путешествия по Австралии. Фотография за несколько дней набрала несколько тысяч лайков в Instagram.

Сам Росс уточнил, что наткнулся на самца коалы, расположившегося на дереве, абсолютно случайно. При этом животное довольно долго сидело неподвижно и смотрело на незнакомца.

Он также добавил, что коала выглядел "даже круче, чем вечер пятницы, проведенный за сериалами".

Ранее в сети появилось видео с "самой спокойной в мире" коалой.

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