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В Австралии на фото попала "сексуальная" коала

Комментариев: 1
Животное на снимке вальяжно расположилось на дереве. Непринужденная поза принесла пушистому зверю популярность в соцсетях.
Коала в непринужденной позе понравилась пользователям соцсети
Коала в непринужденной позе понравилась пользователям соцсети
instagram.com/rosslongphotography
Фотограф из Великобритании Росс Лонг сделал забавный снимок самца коалы во время путешествия по Австралии. Фотография за несколько дней набрала несколько тысяч лайков в Instagram.
 
Сам Росс уточнил, что наткнулся на самца коалы, расположившегося на дереве, абсолютно случайно. При этом животное довольно долго сидело неподвижно и смотрело на незнакомца.
Он также добавил, что коала выглядел "даже круче, чем вечер пятницы, проведенный за сериалами".
 
 
 
Ранее в сети появилось видео с "самой спокойной в мире" коалой. 

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Теги: Австралия, животные, фото, коала
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ANDREICH    24.02.2019, 08:26
Оценка:  0
ANDREICH
просто яйця чухае що тут такого?
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