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На авиашоу в Индии сгорели почти 300 авто

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Пожаром были охвачены транспортные средства от автобусов и легковых автомобилей до мотоциклов и скутеров.
Пожар на авиашоу в Индии
Пожар на авиашоу в Индии

Около 300 транспортных средств сгорели в результате пожара на авиашоу Aero India-2019 на севере города Бангалор в индийском штате Карнатака. Об этом 23 февраля сообщает телеканал NDTV.

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Пожар вспыхнул на парковке возле аэродрома Елаханка, где проходит международный авиасалон. Пожаром были охвачены транспортные средства от автобусов и легковых автомобилей до мотоциклов и скутеров. Предполагаемой причиной пожара, по мнению работников полиции, могла стать непогашенная сигарета, выброшенная кем-то в сухую траву. Сильный ветер поспособствовал быстрому распространению огня.

На место пожара прибыли 12 пожарных машин, для оценки ситуации был запущен вертолет. В настоящий момент огонь удалось локализовать.

Информация о пострадавших не сообщаеся. Работа авиасалона была временно приостановлена, начато расследование обстоятельств возникновения пожара.

Как сообщалось, на фестивале в Канаде сгорели 34 авто. Загорелось поле, которое использовали как стоянку. Огонь полностью уничтожил 19 машин и частично повредил 15.

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Теги: автомобили, Индия, видео, машины, пожар, авиашоу
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Источник: korrespondent.net

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