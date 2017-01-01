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Трамп поделился ожиданиями перед второй встречей с Ким Чен Ыном

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Встреча президента США с главой КНДР Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля во вьетнамском Ханое.
Трампа уже ждут в Ханое
Трампа уже ждут в Ханое
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет от КНДР продолжения прогресса.
 
"Завтра утром я отправляюсь в Ханой, Вьетнам, на саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Мы оба ожидаем продолжения прогресса, достигнутого на прошлом саммите в Сингапуре. Денуклеаризация?", - написал Трамg в своем Twitter.
 
Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын выехал в Ханой на бронированном поезде на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
 
 
Напомним, встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля во вьетнамском Ханое.
 
12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.
 
По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".
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Теги: Северная Корея, Трамп, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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