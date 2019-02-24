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Помпео: Дни Мадуро у власти сочтены

Комментариев: 1
Накануне пограничники Венесуэлы, которые остались верны режиму Мадуро, не пропустили на территорию страны груз с едой и медикаментами для венесуэльского народа.
Мадуро уничтожил гуманитарную помощь
Мадуро уничтожил гуманитарную помощь
 
Государственный секретарь США Майк Помпео уверен, что до конца пребывания при власти  президента Венесуэлы Николаса Мадуро остаются считанные дни.
 
"Тяжело делать предсказания. Я уверен, что венесуэльский народ приложит все усилия, чтобы дни Мадуро у власти были сочтены", - сказал Помпео в интервью CNN, комментируя вооруженный ответ режима Мадуро на попытки США предоставить венесуэльскому народу гуманитарную помощь.
 
Помпео также обвинил вооруженных сторонников Мадуро, известных как "коллективос", в применении насилия на границе.
 
Ранее Помпео в своем Twitter назвал Николаса Мадуро "больным тираном" и пообещал принять меры против тех, кто выступает против мирного восстановления демократии в Венесуэле.
 
Напомним, накануне в Венесуэлу не смогли доставить гуманитарную помощь США. Пограничники Венесуэлы, которые остались верны режиму Мадуро, не пропустили на территорию страны груз с едой и медикаментами для венесуэльского народа.
 
Войска на границе применили слезоточивый газ и резиновые пули в столкновениях с мирными жителями. В результате погибли по меньшей мере два человека, десятки пострадали. На границе с Колумбией сожгли несколько грузовиков с гуманитарной помощью.
 
 
Более 100 военнослужащих Венесуэлы дезертировали и сбежали в Колумбию.
 
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Теги: США, Венесуэла, Гуманитарная помощь, Мадуро, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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medved3558    24.02.2019, 22:15
Оценка:  0
medved3558
рашка - памагите, мы без вам пагебаем )))))
realkarta    24.02.2019, 22:03
Оценка:  -3
realkarta
Прикольная у амеров тактика,прям слезу вышибает от умиления,как они о венесуэльском народе заботятся
Сначало заблокировали счета страны и золотые запасы без всяких правовых на то оснований,а потом пару грузовиков с мукой и консервами подкинули
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