Помпео: Дни Мадуро у власти сочтены

Накануне пограничники Венесуэлы, которые остались верны режиму Мадуро, не пропустили на территорию страны груз с едой и медикаментами для венесуэльского народа.

Государственный секретарь США Майк Помпео уверен, что до конца пребывания при власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро остаются считанные дни.

"Тяжело делать предсказания. Я уверен, что венесуэльский народ приложит все усилия, чтобы дни Мадуро у власти были сочтены", - сказал Помпео в интервью CNN, комментируя вооруженный ответ режима Мадуро на попытки США предоставить венесуэльскому народу гуманитарную помощь.

Помпео также обвинил вооруженных сторонников Мадуро, известных как "коллективос", в применении насилия на границе.

Ранее Помпео в своем Twitter назвал Николаса Мадуро "больным тираном" и пообещал принять меры против тех, кто выступает против мирного восстановления демократии в Венесуэле.

Напомним, накануне в Венесуэлу не смогли доставить гуманитарную помощь США . Пограничники Венесуэлы, которые остались верны режиму Мадуро, не пропустили на территорию страны груз с едой и медикаментами для венесуэльского народа.

Войска на границе применили слезоточивый газ и резиновые пули в столкновениях с мирными жителями. В результате погибли по меньшей мере два человека, десятки пострадали. На границе с Колумбией сожгли несколько грузовиков с гуманитарной помощью.

Более 100 военнослужащих Венесуэлы дезертировали и сбежали в Колумбию.