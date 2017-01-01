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Жертвами столкновений на границе Венесуэлы стали 25 человек

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Беспорядки в венесуэльском штате Боливар на границе с Бразилией привели к многочисленным жертвам.
На границе Венесуэлы и Бразилии произошли столкновения
На границе Венесуэлы и Бразилии произошли столкновения


В венесуэльском штате Боливар, на границе с Бразидией, продолжаются беспорядки, вспыхнувшие 23 февраля. По последним данным, жертвами столкновений стали 25 человек, передает телеканал TVV.

Депутат Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Ромель Гусамана уточнил, что в результате беспорядков на сегодняшний день погибшими числятся 25 человек.

"В районе Санта-Элена-де-Уайрен 23 февраля при подавлении бунта силовиками были застрелены более 25 человек", – рассказал он.

Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал закрыть границу страны с Бразилией, чтобы помешать попытке оппозиционеров ввести оттуда гуманитарную помощь.

После этого на границе произошли столкновения военных и жителей штата Боливар, в ходе которого силовики открыли огонь по людям.

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Теги: беспорядки, Венесуэла, жертвы, столкновения
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Источник: korrespondent.net

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