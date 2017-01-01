США отложили повышение пошлин на товары из Китая

Соединенные Штаты временно отказались от намерения повысить тарифы на ряд китайских товаров.



Президент США Дональд Трамп заявил, что откладывает введение торговых пошлин на товары из Китая, которое было запланировано на 1 марта.

По словам американского лидера, Вашингтон и Пекин достигли значительного прогресса в переговорах по таким важным вопросам как право на интеллектуальную собственность, передача технологий, сельское хозяйство, валюта и многим другим.

"Как результат этих высокопродуктивных переговоров, я намерен отложить повышение тарифов, запланированное на 1 марта", – написал Трамп в Twitter 25 февраля.

I am pleased to report that the U.S. has made substantial progress in our trade talks with China on important structural issues including intellectual property protection, technology transfer, agriculture, services, currency, and many other issues. As a result of these very...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 февраля 2019 г.

Напомним, в 2018 году США неоднократно вводили торговые пошлины против Китая, тарифами обложили товары на сумму в 250 млрд долларов, Пекин вводил ответные пошлины. Новый раунд переговоров между США и Китая стартовал 7 января текущего года.

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