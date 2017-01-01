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США отложили повышение пошлин на товары из Китая

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Соединенные Штаты временно отказались от намерения повысить тарифы на ряд китайских товаров.
США отложат повышение тарифов на китайские товары
США отложат повышение тарифов на китайские товары


Президент США Дональд Трамп заявил, что откладывает введение торговых пошлин на товары из Китая, которое было запланировано на 1 марта.

По словам американского лидера, Вашингтон и Пекин достигли значительного прогресса в переговорах по таким важным вопросам как право на интеллектуальную собственность, передача технологий, сельское хозяйство, валюта и многим другим.

"Как результат этих высокопродуктивных переговоров, я намерен отложить повышение тарифов, запланированное на 1 марта", – написал Трамп в Twitter 25 февраля.

Напомним, в 2018 году США неоднократно вводили торговые пошлины против Китая, тарифами обложили товары на сумму в 250 млрд долларов, Пекин вводил ответные пошлины. Новый раунд переговоров между США и Китая стартовал 7 января текущего года.

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Теги: США, Китай, Пошлины, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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