За сутки до начала саммита лидеров США и Северной Кореи двойника Ким Чен Ына выслали из Вьетнама.

Двойника Ким Чен Ына выслали из Вьетнама перед саммитом США-КНДР twitter.com/opendprk



Двойника северокорейского лидера Ким Чен Ына из Австралии, представляющегося Говардом Х, выслали из Вьетнама накануне саммита лидеров США и Северной Кореи, сообщает

Двойника северокорейского лидера Ким Чен Ына из Австралии, представляющегося Говардом Х, выслали из Вьетнама накануне саммита лидеров США и Северной Кореи, сообщает Reuters

По словам мужчины, перед тем, как его выслали из страны, вьетнамские власти его ненадолго задержали.



"У северокорейцев нет чувства юмора. Сатира – мощное оружие против любой диктатуры", – заявил Говард Х.



Ранее у двойника северокорейского лидера уже возникали проблемы с властями Сингапура, где проходил прошлый саммит Трампа и Ким Чен Ына. Так, в 2018 году ему запретили приближаться к месту встречу двух лидеров.



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