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Двойника Ким Чен Ына выслали из Вьетнама

Комментариев: 1
За сутки до начала саммита лидеров США и Северной Кореи двойника Ким Чен Ына выслали из Вьетнама.
Двойника Ким Чен Ына выслали из Вьетнама перед саммитом США-КНДР
Двойника Ким Чен Ына выслали из Вьетнама перед саммитом США-КНДР
twitter.com/opendprk

Двойника северокорейского лидера Ким Чен Ына из Австралии, представляющегося Говардом Х, выслали из Вьетнама накануне саммита лидеров США и Северной Кореи, сообщает Reuters.
 
По словам мужчины, перед тем, как его выслали из страны, вьетнамские власти его ненадолго задержали.
 
"У северокорейцев нет чувства юмора. Сатира – мощное оружие против любой диктатуры", – заявил Говард Х.
 
Ранее у двойника северокорейского лидера уже возникали проблемы с властями Сингапура, где проходил прошлый саммит Трампа и Ким Чен Ына. Так, в 2018 году ему запретили приближаться к месту встречу двух лидеров.
 

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Теги: Вьетнам, КНДР, двойники, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
prontozaurus    25.02.2019, 07:13
Оценка:  0
prontozaurus
Не вислали, а делегували на саміт лідерів США та Північної Кореї.
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