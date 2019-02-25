Двойника Ким Чен Ына выслали из Вьетнама
За сутки до начала саммита лидеров США и Северной Кореи двойника Ким Чен Ына выслали из Вьетнама.
Двойника северокорейского лидера Ким Чен Ына из Австралии, представляющегося Говардом Х, выслали из Вьетнама накануне саммита лидеров США и Северной Кореи, сообщает Reuters.
По словам мужчины, перед тем, как его выслали из страны, вьетнамские власти его ненадолго задержали.
"У северокорейцев нет чувства юмора. Сатира – мощное оружие против любой диктатуры", – заявил Говард Х.
Ранее у двойника северокорейского лидера уже возникали проблемы с властями Сингапура, где проходил прошлый саммит Трампа и Ким Чен Ына. Так, в 2018 году ему запретили приближаться к месту встречу двух лидеров.
Напомним, саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое. Сообщалось, что Ким Чен Ын почти три дня будет ехать на встречу с Трампом.
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