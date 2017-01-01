В Пакистане произошел теракт, есть погибшие и раненые

Неизвестные подорвали мотоцикл возле офиса одной из компаний в городе Дера-Мурад-Джамали.

На западе Пакистана в воскресенье, 24 февраля, произошел теракт, в результате которого один человек погиб, девять были ранены, сообщает агентство Анадолу.

"Из-за взрыва заминированного мотоцикла в Пакистане погиб один человек, ранения получили девять человек", - говорится в сообщении.

Взрыв прогремел в городе Дера-Мурад-Джамали в провинции Белуджистан. Неизвестные взорвали мотоцикл возле здания одной из местных компаний.

Террористические организации, которые действуют в Афганистане, Иране и Пакистане, периодически совершают теракты в провинции Белуджистан.

По словам представителя местной полиции Мухсина Бутта, в результате терактов в этой части Пакистана в 2018 году погибли 119 человек, 15 из которых были сотрудниками полиции, 114 получили ранения.

Крупный теракт произошел в Пакистане в ноябре прошлого года. Тогда при взрыве погибли 25 человек.

Ранее в результате нападения неизвестных на консульство Китая в пакистанском городе Карачи погибли пять человек, еще один ранен.

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