Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Пакистане произошел теракт, есть погибшие и раненые

Комментариев: 0
Неизвестные подорвали мотоцикл возле офиса одной из компаний в городе Дера-Мурад-Джамали.
В Пакистане взорвали заминированный мотоцикл
В Пакистане взорвали заминированный мотоцикл
aa.com.tr

На западе Пакистана в воскресенье, 24 февраля, произошел теракт, в результате которого один человек погиб, девять были ранены, сообщает агентство Анадолу.

"Из-за взрыва заминированного мотоцикла в Пакистане погиб один человек, ранения получили девять человек", - говорится в сообщении.

Взрыв прогремел в городе Дера-Мурад-Джамали в провинции Белуджистан. Неизвестные взорвали мотоцикл возле здания одной из местных компаний.

Террористические организации, которые действуют в Афганистане, Иране и Пакистане, периодически совершают теракты в провинции Белуджистан.

По словам представителя местной полиции Мухсина Бутта, в результате терактов в этой части Пакистана в 2018 году погибли 119 человек, 15 из которых были сотрудниками полиции, 114 получили ранения.

Крупный теракт произошел в Пакистане в ноябре прошлого года. Тогда при взрыве погибли 25 человек.

Ранее в результате нападения неизвестных на консульство Китая в пакистанском городе Карачи погибли пять человек, еще один ранен.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: теракт, Пакистан, взрыв, жертвы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь