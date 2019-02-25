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В Праге прошел флешмоб "Крым - это Украина"

Комментариев: 2
В Украине 26 февраля отмечают День сопротивления оккупации Крыма.
В Праге прошел флешмоб "Крым - это Украина"
© ua.krymr.com
Фото 1/3
  • Акцию организовало посольство Украины в Чехии
  • Акцию организовало посольство Украины в Чехии
  • Акцию организовало посольство Украины в Чехии
В Праге прошел флешмоб "Крым - это Украина"
Акцию организовало посольство Украины в Чехии
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В чешской Праге в воскресенье, 24 февраля, на Староместской площади прошла акция по случаю Дня крымскотатарского сопротивления российской оккупации.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Отмечается, что акцию организовало посольство Украины в Чехии.

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"Участники флешмоба установили доску с именами и портретами украинских политзаключенных в России и в Крыму, агитационными призывами "Putin go home!", "Stop Russian occupation!" и принесли с собой крымскотатарскую и украинскую символику.

Около 30 человек выстроились в цепь с буквами и образовали надпись "Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

В Украине 26 февраля отмечают День сопротивления оккупации Крыма.

Напомним, в этот день в 2014 году возле здания Верховной Рады АР Крым состоялся многотысячный митинг крымскотатарских активистов в поддержку территориальной целостности Украины. На площади перед зданием парламента автономии им противостояли сторонники аннексии полуострова РФ.

Как сообщалось, 21 февраля, в Риге почтили Героев Небесной Сотни и пикетировали посольство РФ.

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Теги: Прага. Крым, митинг, Чехия
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Комментариев (2)
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Зорян_и_Шкиряк    25.02.2019, 08:32
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Не то, не то! Украина - це Европа - вот так надо было!..
Хотя участников сразу для двух мобов явно маловато. Тогда в следующий раз!
fulminate    25.02.2019, 08:46
Оценка:  +1
fulminate
Толи дело на россии пятый год проходит белочный и бессмысленный флешмоб "крымнаш", с которого весь мир ауевает. Причем блольше всех ауевают сами россиянены, но остановиться уже не могут)))
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