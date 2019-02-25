В Ереване горит здание правительства

Пожару присвоена вторая степень сложности. На месте работают шесть бригад пожарных и сотрудники других экстренных служб.

В столице Армении в понедельник, 25 февраля загорелось здание правительства страны. На место выехали шесть пожарных машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС страны.

"Сигнал о пожаре правительственном здании №1 в Ереване поступил в 09.03 (07.03 по Киеву). Возгоранию дана вторая степень сложности. На место происшествия направлены шесть пожарных машин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что там же работает группа реагирования на чрезвычайные ситуации Национального центра кризисного управления.

Напомним, в конце ноября прошлого года в здании Министерства финансов Украины произошло возгорание в шахте лифта на уровне 7 этажа. Горели кабели в шахте лифта. Позже в Минфине рассказали о последствиях пожара.

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