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В США отреагировали на слова Путина о ракетах

Комментариев: 2
Заявления Путина о ракетах, направленных на США, являются просто "громкими словами", считает Помпео.
Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что не воспринимает серьезно слова президента России Владимира Путина о размещении американских вооружений в Европе. Об этом он заявил в эфире телекомпании CNN.

"Да, Путин тогда в очередной раз объявил о якобы готовности Москвы в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США. Это, бесспорно, является громкими словами из Москвы. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, которые распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности", – сказал Помпео.

Он также заявил, что именно Россия нарушила условия ракетного договора.

"Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными этим договором", - пояснил госсекретарь.

Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что "Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений применения угрожающих нам ракетных комплексов".

В ответ на это в НАТО заявили, что Россия пытается отвлечь внимание от нарушения ею ракетного договора.

 

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Теги: Россия, Россия-США, США, Путин, ракеты, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    25.02.2019, 10:01
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ПОЛЁТ " ЦИРКОНА " ЗАПУЩЕНОГО С ПОДЛОДКИ , ДО ЛЮБОЙ ЦЕЛИ В США БУДЕТ ЗАНИМАТЬ ТНЕ БОЛЕЕ 5 МИНУТ ....
НИКАКАЯ ПВО НЕ СМОЖЕТ ОТРЕАГИРОВАТЬ НА ЭТУ РАКЕТУ , А ТЕМ БОЛЕЕ ПЕРЕХВАТИТЬ ...)))
dimasvetik    25.02.2019, 10:07
Оценка:  -1
dimasvetik
хватит пургу гнать, злое создание ватной пропаганды
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