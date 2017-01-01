Застреленный захватчик лайнера в Бангладеш угрожал игрушечным оружием

Застреленный спецназом захватчик самолета в Бангладеш угрожал игрушечным пистолетом и был психически неуравновешенным.

В Бангладеш застреленный мужчина, пытавшийся захватить самолет, угрожал игрушечным пистолетом. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает Reuters.

Указано, что мужчина пытался пробраться в кабину пилотов, чтобы угнать самолет. При этом он угрожал всех подорвать, угрожажая игрушечным пистолетом. Эту информацию подтверждает местная полиция.

К тому же, в полиции доложили, что мужчина был психически неуравновешенным. У него были проблемы с женой, а также захватчик требовал поговорить с премьер-министром.

Напомним, мужчина пронес на борт самолета авиакомпании Biman Bangladesh Airlines пистолет и утверждал, что у него есть взрывчатка и что подорвет самолет. Всех 142 пассажиров, находившихся на борту, он взял в заложники. Самолет совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шах Аманат в Читтагонге. Пассажира пытались арестовать или заставить сдаться, но он отказался, поэтому его застрелил армейский спецназ.

Также сообщалось, что в аэропорту Николаева у пассажира нашли пистолет.

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