Парламентские выборы в Молдове: победили социалисты

Партия социалистов победила на парламентских выборах в Молдове. По предварительным подсчетам, она набирает 31,35% голосов.

Партия социалистов победила на выборах в парламент Молдовы. Об этом заявила председатель Центризбиркома страны Алина Руссу, сообщает в понедельник, 25 февраля, РИА Новости.

"Партия социалистов Республики Молдова набирает 31,35% голосов", - отметила Руссу.

По ее словам, об этом свидетельствуют предварительные итоги парламентских выборов.

При этом она также добавила, что второе место занял блок ACUM, который набрал 26,39% голосов.

Напомним, 24 февраля в Молдове прошли очередные парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.

Также сообщалось, что спикер парламента Молдовы, вице-председатель Демократической партии Адриан Канду обвинил Россию в попытках вмешаться в избирательный процесс в стране.

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