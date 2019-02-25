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Парламентские выборы в Молдове: победили социалисты

Комментариев: 3
Партия социалистов победила на парламентских выборах в Молдове. По предварительным подсчетам, она набирает 31,35% голосов.
Объявлены предварительные результаты выборов в Молдове
Объявлены предварительные результаты выборов в Молдове
gagauz.md

Партия социалистов победила на выборах в парламент Молдовы. Об этом заявила председатель Центризбиркома страны Алина Руссу, сообщает в понедельник, 25 февраля, РИА Новости.

"Партия социалистов Республики Молдова набирает 31,35% голосов", - отметила Руссу.

По ее словам, об этом свидетельствуют предварительные итоги парламентских выборов.

При этом она также добавила, что второе место занял блок ACUM, который набрал 26,39% голосов.

Напомним, 24 февраля в Молдове прошли очередные парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.

Также сообщалось, что спикер парламента Молдовы, вице-председатель Демократической партии Адриан Канду обвинил Россию в попытках вмешаться в избирательный процесс в стране.

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Теги: Выборы, социалисты, Молдова, Партия, парламент, Парламентские выборы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Peyot    25.02.2019, 16:22
Оценка:  0
Peyot
та блин социалисты акум.... ну фиг поймеш... че трудно написать победили нормальные люди или додоны?
Ruspidor    25.02.2019, 16:29
Оценка:  -1
Ruspidor
Победили додоны, но правительство останется у нормальных людей благодаря коалиции...
prontozaurus    25.02.2019, 16:19
Оценка:  -1
prontozaurus
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