Евросоюз продлил на год оружейное эмбарго в отношении Беларуси

Брюссель продлил действие эмбарго на поставки оружия и полицейской спецтехники, а также визовые ограничения против четырех силовиков Беларуси.

Европейский Союз продлил на год действие оружейного эмбарго в отношении Беларуси, а также ограничительные меры против четырех граждан этой страны. Об этом сообщила в понедельник, 25 февраля, пресс-служба Совета ЕС.

"Совет решил продолжить ограничительные меры против Беларуси на один год, до 28 февраля 2020 года", - говорится в заявлении.

В частности, в нем объясняется, что Брюссель продлил действие эмбарго на поставки оружия и полицейской спецтехники, а также визовые ограничения в отношении четырех белорусских силовиков.

Напомним, первый блок визовых санкций в отношении Беларуси и ее президента Александра Лукашенко ЕС ввел в связи с нарушениями прав человека еще в 2002 году. С тех пор пакет рестрикций неоднократно пересматривался, а их действие трижды замораживалось.

В феврале 2016 года ЕС частично снял санкции с республики, которые действовали более 13 лет. Брюссель не стал продолжать ограничительные меры против 170 белорусских чиновников, включая Лукашенко, и трех компаний, однако эмбарго на поставки оружия и полицейской спецтехники, а также визовые ограничения в отношении четырех белорусских силовиков были оставлены в силе сроком на 12 месяцев.

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