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Референдум в Молдове: жители поддержали сокращение числа депутатов

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Большинство жителей Молдовы на референдуме поддержали идею сократить число депутатов парламента страны.
Референдум в Молдове
Референдум в Молдове

В Молдове большинство избирателей поддержали идею сократить число депутатов парламента. Об этом со ссылкой на главу Центризбиркома республики Алину Руссу сообщает в понедельник, 25 февраля, РИА Новости.

В частности, указано, что жители проголосовали за уменьшение числа депутатов на консультативном референдуме.

Таким образом, теперь в Молдове станет на 40 депутатов меньше.

"На вопрос о сокращении числа депутатов более 730 тысяч избирателей ответили "за", более 260 тысяч человек высказались против", - информировала Руссу.

Кроме того, по данным ЦИК, около 800 тыс. человек выступили за то, чтобы отбирать у депутатов их места, если они не справляются со своими обязанностями.

Ранее сообщалось, что на парламентских выборах в Молдове победила партия социалистов.

Напомним, выборы в парламент и референдум прошли в Молдове 24 февраля.

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Теги: Выборы, депутаты, Молдова, референдум, парламент
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Источник: korrespondent.net

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