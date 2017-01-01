Референдум в Молдове: жители поддержали сокращение числа депутатов
В Молдове большинство избирателей поддержали идею сократить число депутатов парламента. Об этом со ссылкой на главу Центризбиркома республики Алину Руссу сообщает в понедельник, 25 февраля, РИА Новости.
В частности, указано, что жители проголосовали за уменьшение числа депутатов на консультативном референдуме.
Таким образом, теперь в Молдове станет на 40 депутатов меньше.
"На вопрос о сокращении числа депутатов более 730 тысяч избирателей ответили "за", более 260 тысяч человек высказались против", - информировала Руссу.
Кроме того, по данным ЦИК, около 800 тыс. человек выступили за то, чтобы отбирать у депутатов их места, если они не справляются со своими обязанностями.
Ранее сообщалось, что на парламентских выборах в Молдове победила партия социалистов.
Напомним, выборы в парламент и референдум прошли в Молдове 24 февраля.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet