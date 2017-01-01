Американские военные попали в ДТП в Польше
В Польше перевернулся микроавтобус с американскими военными, шестеро пострадали, двое имеют серьезные травмы. Об этом сообщает Gazeta Wrozlawska.
Авария произошла днем понедельника, 25 февраля, на автостраде А4 возле Любошева. Микроавтобус ехал в направлении Вроцлава. Автобус съехал с дороги по пока не выясненным причинам и перевернулся.
В машине ехали семь военных США. Шестеро из них были ранены, двое - тяжело. Пострадавших госпитализировали в три разные больницы.
Движение транспорта на месте остановили на несколько часов. В спасательной операции привлекли 4 пожарных бригады, пять медицинских бригад, полицию и военную полицию.
Cмотрите фотогалерею: Американские военные попали в ДТП в Польше
Ранее стало ивестно, что США значительно увеличат число военных в Польше. Об этом заявила американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер. По ее словам, увеличение числа американских военных в Польше не связано с созданием базы США.
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