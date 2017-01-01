Американские военные попали в ДТП в Польше

В результате шестеро солдат США получили травмы, двое - серьезные. Пострадавших госпитализировали в три разные больницы.

В Польше перевернулся микроавтобус с американскими военными, шестеро пострадали, двое имеют серьезные травмы. Об этом сообщает Gazeta Wrozlawska.

Авария произошла днем понедельника, 25 февраля, на автостраде А4 возле Любошева. Микроавтобус ехал в направлении Вроцлава. Автобус съехал с дороги по пока не выясненным причинам и перевернулся.

В машине ехали семь военных США. Шестеро из них были ранены, двое - тяжело. Пострадавших госпитализировали в три разные больницы.

Движение транспорта на месте остановили на несколько часов. В спасательной операции привлекли 4 пожарных бригады, пять медицинских бригад, полицию и военную полицию.

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Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова принять больше военных США . На польской территории уже находятся 4,5 тысячи американских военных, но Варшава согласна на дальнейшее увеличение их численности.