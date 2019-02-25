В 2018 году Израиль отказал во въезде более 3500 украинцев

За 2018 год 3500 граждан Украины отказали во въезде в Израиль. В свою очередь Украина не пустила 84 израильтян.

В течение 2018 года более 3,5 тысячам граждан Украины отказали во въезде в Израиль, тогда как Украина не пустила на свою территорию 84 гражданина Израиля. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В частности, указано, что тема взаимного пропуска граждан обсуждалась во время встречи председателя Государственной пограничной службы Украины Петра Цигикал и посла Израиля в Украине Джоэла Лиона.

"Я четко понял механизм проверки граждан Израиля и уверен, что мы можем найти способ решения всех сопутствующих проблем", - отметил посол после посещения пункта пропуска в аэропорту Борисполь.

Ранее стало известно, что за два неполных месяца 2019 года правоохранители Израиля отказали 500 гражданам Украины во въезде.

Также сообщалось, что в киевском аэропорту Борисполь около 35 израильтян, прибывших в столицу Украины утренним рейсом компании Эль-Аль, не прошли паспортный контроль.

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