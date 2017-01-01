Популярный российский медиаменеджер Игорь Малашенко найден мертвым

В СМИ появилась информация, что смерть Малашенко неоднозначная. Многие заподозрили самоубийство. Бездыханное тело мужчины нашла экономка.

Игорь Малашенко являлся заметной персоной в Российской Федерации. Именно этот человек основал НТВ. Кроме блистательной карьеры в сфере медиа, мужчина проявил себя экспертом в отрасли политологии, пишет Комерсанть.

Тело Игоря Малашенко нашли в его частном доме в Испании. Ему было всего 64 года. Сотрудники полиции сразу же заподозрили, что мужчина не умер естественной смертью. Скорее всего, он наложил на себя руки.

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В свое время мужчина помогал Ксении Собчак в непростой предвыборной кампании. Она одной из первых подтвердила новость о его смерти, а также сообщила, что это самоубийство.

Тимур Валеев, близкий друг умершего, сообщил, что смерть Малашенко не была естественной. Он наложил на себя руки.

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Причин для такого поступка у Малашенко было больше чем достаточно. В последнее время длились судебные разбирательства между ним и его бывшей женой на предмет раздела имущества экс-супругов.

Напомним, несколько дней назад в Москве зарезали известного режиссера. Москвич получил множественные колото-резаные раны, в квартире в момент убийства находились его четверо детей.