Раненых украинских моряков обследовали в больнице Москвы

Трое раненых в Керченском проливе украинских моряков прошли углубленное медицинское обследование в московской больнице.

Трое украинских моряков, которые были захвачены в Керченском проливе, прошли углубленное медицинское обследование в первой Градской больницы Москвы (РФ). Об этом в понедельник, 25 февраля, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии РФ Иван Мельников, сообщает Интерфакс.

"Члены ОНК посетили в СИЗО Андрея Эйдера, Василия Сороку и Андрея Артеменко с целью проверки их состояния здоровья после выписки из медблока. Моряки рассказали, что им было проведено комплексное медицинское обследование, которым они остались довольны", - отметил Мельников.

В частности, по его словам, моряков осмотрели терапевт, хирург, невропатолог, нейрохирург, лор, офтальмолог. Также им была проведена компьютерная томография.

"Как рассказал Артеменко, офтальмолог выписала ему капли и мазь для глаз. Он сказал, что после их применения зрение перестало ухудшаться. Он попросил еще одну консультацию офтальмолога, о чем мы попросили администрацию СИЗО. Эйдер в свою очередь рассказал, что врач все еще констатировал у него посттравматический синдром, но обещал, что через некоторое время он пройдет. С Сорокой членам ОНК не удалось пообщаться, так как он был на очередном обследовании", - доложил Мельников.

Он отметил, что, кроме регулярных посещений моряков членами ОНК, их систематически посещают уполномоченный по защите прав граждан в РФ Татьяна Москалькова, московский омбудсмен Татьяна Потяева, а также сотрудники украинского консульства.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинские моряки начали проходить углубленное медобследование.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения.

Все захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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