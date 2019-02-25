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Американский авианосец встанет на рекордно долгий ремонт

Комментариев: 4
Корабль проведет в доке Норфолка 28 месяцев. Это будут самые продолжительные технические работы в истории американского флота.
Американский авианосец встанет на рекордно долгий ремонт
oruzhie.info
Американский авианосец George H. W. Bush (CVN-77) прибыл в верфь Норфолка для планового технического обслуживания, который продлится рекордные в истории флота США 28 месяцев, сообщает портал Naval Today.
 
 
Основная нагрузка ляжет на персонал Военно-морской верфи Норфолка. Остальную часть работ возьмут на себя сторонние подрядчики.
Специалисты верфи планируют, в частности, решить проблему с системой слива. Так, сообщалось, что во время первого боевого похода в Персидский залив на авианосце дважды отказались работать все биотуалеты.
 
Руководитель программы Джефф Берчетт отметил, что George H. W. Bush не садился на кильблоки с 2006 года.
 
Ранее сообщалось, что на самом дорогом военном корабле ВМС США Gerald R. Ford стоимостью 13 миллиардов долларов зафиксировали десятки сбоев электромагнитных катапульт, которые используются для запуска самолетов. Корабль вошел в состав ВМС в июле 2017 года.
 
 
George H. W. Bush - десятый и последний авианосец типа "Нимиц". Спущен на воду в октябре 2006 года. В 2009 году корабль включили в состав американского флота.
 
 

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Теги: США, корабль, ремонт, флот, авианосец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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CrespoxUA    25.02.2019, 19:06
Оценка:  +1
CrespoxUA
Тушкан,а при чём здесь Кузя?
CrespoxUA    25.02.2019, 19:05
Оценка:  +1
CrespoxUA
Отказали все биотуалеты?Ничего себе вы серете,ребята!!!
Колишній-східняк    25.02.2019, 19:01
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Спущен на воду в октябре 2006 года. А Кузя когда? И когда выйдет из дока?
CrespoxUA    25.02.2019, 19:07
Оценка:  +1
CrespoxUA
Тушкан,а при чём здесь Кyзя?
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