Американский авианосец встанет на рекордно долгий ремонт

Корабль проведет в доке Норфолка 28 месяцев. Это будут самые продолжительные технические работы в истории американского флота.

Американский авианосец George H. W. Bush (CVN-77) прибыл в верфь Норфолка для планового технического обслуживания, который продлится рекордные в истории флота США 28 месяцев, сообщает портал Naval Today

Основная нагрузка ляжет на персонал Военно-морской верфи Норфолка. Остальную часть работ возьмут на себя сторонние подрядчики.

Специалисты верфи планируют, в частности, решить проблему с системой слива. Так, сообщалось, что во время первого боевого похода в Персидский залив на авианосце дважды отказались работать все биотуалеты.

Руководитель программы Джефф Берчетт отметил, что George H. W. Bush не садился на кильблоки с 2006 года.

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