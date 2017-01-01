В Британии впервые в истории зимой зафиксировано выше +20

В Великобритании был установлен абсолютный рекорд для зимних температур воздуха: столбик термометра превысил 20 градусов Цельсия.

В Великобритании в понедельник, 25 февраля, был установлен абсолютный рекорд для зимних температур воздуха в западной части Уэльса, где впервые в истории наблюдений в холодное время года на территории Соединенного Королевства столбик термометра превысил 20 градусов Цельсия. Об этом сообщила метеослужба страны в Twitter.

"В Троскоеде, графство Кередигион, температура достигла +20,3 градуса, что сделало этот день самым жарким февральским днем в истории наблюдений. Также впервые мы зафиксировали показатель в более чем 20 градусов зимой", - информировали британские метеорологи в микроблоге.

It's reached 20.3 °C at Trawsgoed, Ceredigion making it the UK's warmest February day on record. It's also the first time we've recorded over 20 degrees in winter pic.twitter.com/naGaJbjjWS — Met Office (@metoffice) 25 лютого 2019 р.

При этом эксперты объясняют рекордный показатель тем обстоятельством, что над центральной частью Европы сейчас установилась зона высокого давления, что позволяет теплому средиземноморскому воздуху продвигаться далеко в северном направлении.

Известно, что бывший зимний рекорд равнялся +19,7 градуса и был зафиксирован 13 февраля 1998 года в лондонском районе Гринвич, через который проходит нулевой меридиан, разделяющий планету на западное и восточное полушария.

Ранее стало известно, что жители Австралии страдают от рекордной жары: на юге страны температура достигает 50 градусов по Цельсию.

Также сообщалось, что 2019 год может оказаться самым жарким в истории человечества.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet