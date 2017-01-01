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Президент Туркмении подрифтовал на спорткаре

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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов осмотрел новый спортивный автомобиль Nissan и подрифтовал на нем.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посетил Центр автоспорта Министерства внутренних дел республики, где осмотрел новый спортивный автомобиль Nissan и подрифтовал на нем. Видеокадры опубликовало в понедельник, 25 февраля, издание Туркменистан сегодня.

Как отмечается, глава МВД Туркмении Исгендер Мулик доложил Бердымухамедову о ходе строительства второй очереди объектов центра и полной готовности построенной здесь площадки для дрифта, а также подарил главе государства велосипед.

"Президент Бердымухамедов осмотрел новый спортивный автомобиль Nissan, на котором после необходимых приготовлений продемонстрировал мастерство опытного гонщика, показав высокий класс дрифта", - отчитались журналисты государственных СМИ.

Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов вместе со своим внуком Керимгулы исполнил песню в стиле рэп.

Также сообщалось, что глава Туркмении проверил боеготовность своей армии в стиле Рэмбо.

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Теги: автомобили, Туркменистан, президент, видео, Туркмения, дрифт, спорткар
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Источник: korrespondent.net

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