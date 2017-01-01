Дело Скрипаля: стали известны детали визита в Болгарию третьего фигуранта

Третий подозреваемый в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии останавливался в Болгарии в отеле Орбита.

Стали известны подробности визита в Болгарию россиянина Сергея Федотова, которого британские власти подозревают в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом со ссылкой на источник сообщает в понедельник, 25 февраля, издание 24 часа.

По его данным, в гостинице Орбита находился офис болгарского торговца оружием Емельяна Гербева, которого в 2015 году, как считают болгарские власти, отравили нервно-паралитическим веществом Новичок.

Как информировал источник, у следствия есть видео, на котором запечатлены перемещения Федотова. Также болгарские правоохранители установили, что он приехал в гостиницу на арендованной машине.

Также отмечается, что данную информацию болгарские следователи направили британским коллегам.

Ранее международная группа журналистов-расследователей Bellingcat показала фото Дениса Сергеева - третьего подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипале в британском Солсбери.

Напомним, Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери 4 марта 2018 года. Также в больницу с тяжелым отравлением попал полицейский Ник Бейли, который одним из первых посетил их дом. 22 марта его выписали из больницы. При этом тогда полицейский подчеркнул, что вряд ли "сможет жить нормальной жизнью".

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