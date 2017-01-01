Глава МИД Ирана заявил об уходе в отставку

"Большое спасибо за великодушие дорогого и смелого народа Ирана и его властей за последние 67 месяцев. Я искренне извиняюсь за неспособность продолжать службу и за все недостатки во время службы. Будьте счастливы и достойны", - заявил Зариф.

Пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что не владеет информацией о возможных причинах отставки главы ведомства. При этом он подтвердил, что профиль Зарифа в Instagram является настоящим и не подвергался хакерской атаке.

Как уточнили в администрации президента Ирана, Хасан Роухани еще не принял отставку главы МИД.

Напомним, Зариф возглавил Министерство иностранных дел Ирана в 2013 году. Именно он в 2015 году подписал "ядерную сделку", которая при Бараке Обаме позволила снять санкции с государства.