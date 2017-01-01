Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кубинцы поддержали новую конституцию

Комментариев: 0
Граждане республики одобрили на референдуме проект нового основного закона. Старая конституция действует на острове с 1976 года.
На Кубе состоялся референдум
На Кубе состоялся референдум
 
Кубинцы 25 февраля проголосовали за утверждение новой конституции в стране. По предварительным данным, более 6,8 миллиона граждан поддержали принятие нового основного закона, сообщила в Twitter директор по коммуникациям МИД Кубы Яира Хименес.
 
При этом против выступили более 700 тысяч человек.

На голосование был вынесен вопрос: "Вы ратифицируете новую конституцию республики?".

Напомним, в декабре 2018 года проект нового основного закона одобрил парламент Кубы

Среди основных изменений в конституции - частичное признание частной собственности, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками, сохранение положений о социалистическом характере государства и руководящей роли коммунистической партии страны в жизни общества.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Конституция, Куба, референдум, голосование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь