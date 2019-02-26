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Выборы в Молдове: лидирует пророссийская партия

Комментариев: 2
ЦИК Молдовы объявил результаты выборов в парламент после обработки 100% бюллетеней. На первом месте Партия социалистов с 31,15% голосов.
В Молдове состоялись парламентские выборы
В Молдове состоялись парламентские выборы
 
Центральная избирательная комиссия Молдовы вечером 25 февраля объявила окончательные результаты парламентских выборов после обработки данных со 100% участков. Об этом сообщает Интерфакс.
 
Пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу подчеркнула, что результаты по-прежнему считаются предварительными, так как окончательными считаются только данные, представленные в оригиналах бюллетеней для голосования, которые еще продолжают поступать в ЦИК.
 
При этом, как отмечает агентство, представленные данные, скорее всего, не претерпят изменений.
 
Так, пророссийская Партия социалистов получила 35 мест в парламенте. В национальном округе она лидирует, набрав 31,15% голосов избирателей (441 236 голосов). 
 
Проевропейский блок ACUM занял второе место. Его результат - 26,66% (380 180 голосов). Фракция будет состоять из 26 депутатов.
 
Правящая Демократическая партия получит 30 депутатских мандатов. В национальном округе за ДПМ проголосовали 23,62 % (334 544 избирателей).
 
Напомним, 24 февраля в Молдове прошли парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.
 

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Теги: Выборы, социалисты, Молдова, референдум, голосование, парламент, Парламентские выборы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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BROKER666    26.02.2019, 04:26
Оценка:  0
BROKER666
нормально... главное чтобы акум с демократами сумели договориться за коалицию и тогда пох... долбодоны...
Здабyляка    26.02.2019, 03:29
Оценка:  +1
Здабyляка
Да и у молдован есть совковые, ватные дибилы! Но Додон как сосал, так и будет сосать болт))
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